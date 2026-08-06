Ситуация наиболее критична с начала войны: на Западе жестко проигнорировали критическую просьбу Украины

Россия продолжает наращивать интенсивность ракетных атак по украинским городам, тогда как попытки Киева получить от союзников дополнительные средства противовоздушной обороны все чаще сталкиваются с отказами или задержками.

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Об этом сообщает The New York Times , анализируя ситуацию с обеспечением Украины системами ПВО.

В первые годы полномасштабной войны активная дипломатическая работа президента Владимира Зеленского помогла убедить партнеров передать Украине комплексы Patriot и другие современные системы противовоздушной обороны. Однако ныне западные страны все более осторожно относятся к новым поставкам ракет-перехватчиков.

По мнению журналистов, причиной стало изменение глобальной ситуации безопасности. Из-за роста напряженности в разных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, союзники стремятся сохранять собственные запасы средств ПВО. Кроме того, оборонная промышленность Запада пока не способна производить ракеты такими темпами, которые позволили полностью компенсировать потребности Украины.

По данным The New York Times, с начала года Россия применила против Украины около 650 баллистических ракет. Это превышает годовой объем производства ракет-перехватчиков PAC-3, выпущенных в прошлом году американской компанией Lockheed Martin.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал нынешнюю ситуацию самой сложной с начала полномасштабного вторжения.

"Сегодня ситуация более критическая, чем в любой момент с начала войны. Киев подвергается массированным атакам несколько раз в неделю, и мы не можем сбить ни одной ракеты", — подчеркнул он.

Несмотря на дефицит средств ПВО, Украина продолжает искать альтернативные пути усиления противоракетной обороны. В частности, речь идет об участии в программе НАТО по закупке американского вооружения за европейские средства, переговорах по локализации производства ракет Patriot и созданию собственной системы противоракетной обороны в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Портал "Комментарии" уже писал , что под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание, посвященное усилению санкционного давления на Россию. Участники обсудили дальнейшие шаги, которые должны усложнить функционирование российского военно-промышленного комплекса и лишить его доступа к критически важным технологиям.