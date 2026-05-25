Ситуація для України у війні почала змінюватися: у Європі зробили обнадійливу заяву

Президент Фінляндії Олександр Стубб вкрай оптимістично оцінив ситуацію на фронті в Україні, зазначивши, що ситуація для української сторони зараз "виглядає набагато краще, ніж будь-коли". Про це фінський лідер сказав в інтерв'ю Yle.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Стубб також описав етапи війни трьома періодами.

"Перший рік цієї війни був боротьбою за виживання для України. Після цього – три роки стійкості. Тепер це чиста математика", — наголосив президент.

Він наголосив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих росіян.

"Крім того, підтримка війни в Росії знижується, тому Україна зараз має перевагу", — зазначив фінський лідер.

Під час цього інтерв'ю Олександр Стубб припустив, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з Росією.

Фінський лідер заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли Росія зобов'язується припинити вогонь. Зокрема, він запитав, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"Якщо ви спитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", — відповів Олександр Стубб.

