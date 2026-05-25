Ситуация для Украины в войне начала меняться: в Европе сделали обнадеживающее заявление

Президент Финляндии Александр Стубб крайне оптимистично оценил ситуацию на фронте в Украине, отметив, что ситуация для украинской стороны сейчас "выглядит намного лучше, чем когда-либо". Об этом финский лидер сказал в интервью Yle.

Стубб также описал этапы войны тремя периодами.

"Первый год этой войны был борьбой за выживание для Украины. После этого – три года стойкости. Теперь это чистая математика", — отметил президент.

Он акцентировал, что сейчас на одного павшего украинского солдата приходится восемь погибших россиян.

"Кроме того, поддержка войны в России снижается, так что Украина сейчас имеет преимущество", — отметил финский лидер.

В ходе этого же интервью Александр Стубб допустил, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

Финский лидер заявил, что мирные переговоры могут начаться только, когда Россия обязуется прекратить огонь. В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", — ответил Александр Стубб.

