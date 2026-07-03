Ситуація для Путіна стала фатальною: на Заході назвали головну зброю Україні проти Кремля

Україна продовжує нарощувати удари по військовій та логістичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, поступово перетворюючи півострів на один із головних напрямків тиску на Кремль. Як пише The New York Times, Київ прагне ускладнити забезпечення російських військ і створити для Москви настільки серйозні проблеми, щоб змусити її переглянути свою позицію щодо війни.

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За оцінкою видання, активізація українських атак на транспортні маршрути та об'єкти критичної інфраструктури вже помітно погіршила ситуацію на окупованому півострові. Це, на думку журналістів, стало початком нового етапу боротьби за Крим, який має не лише військове, а й політичне значення для президента Росії Володимира Путіна.

Водночас NYT нагадує, що у відповідь на українські удари Росія здійснила масовану атаку по Києву із застосуванням балістичних ракет і безпілотників. Видання зазначає, що цей обстріл, який призвів до численних жертв серед мирного населення, демонструє небажання Кремля відмовлятися від продовження війни.

Автори матеріалу виділяють чотири головні наслідки української кампанії. Насамперед йдеться про порушення постачання пального до Криму, що змусило окупаційну владу обмежити продаж бензину населенню та резервувати його для екстрених служб.

Ще однією проблемою стали перебої з електропостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися тисячі мешканців, що позначилося на роботі систем водопостачання, підприємств і соціальних об'єктів.

Окрему увагу видання приділяє Керченському мосту, який залишається ключовою транспортною артерією між Росією та окупованим Кримом. На думку авторів, подальші удари по цій переправі можуть ще більше ізолювати півострів від материкової частини РФ.

У NYT також наголошують, що реалізація такої стратегії стала можливою завдяки стрімкому розвитку українського виробництва далекобійних дронів і ракет. Попри це, Володимир Путін публічно заявляє, що атаки не змінять його позиції щодо війни, хоча окупаційна адміністрація вже визнає проблеми із забезпеченням Криму паливом.

Як вже писали "Коментарі", після завершення саміту G7 офіційних заяв про нові домовленості між Україною та США майже не пролунало. Водночас це не означає, що діалог між сторонами припинився. За словами експертів, консультації між Вашингтоном, союзниками по НАТО та Києвом тривають.