Ситуация для Путина стала роковой: на Западе назвали главное оружие Украины против Кремля

Украина продолжает наращивать удары по военной и логистической инфраструктуре временно оккупированного Крыма, постепенно превращая полуостров в одно из главных направлений давления на Кремль. Киев пишет The New York Times, Киев стремится усложнить обеспечение российских войск и создать для Москвы настолько серьезные проблемы, чтобы заставить ее пересмотреть свою позицию относительно войны.

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По оценке издания, активизация украинских атак на транспортные маршруты и объекты критической инфраструктуры уже заметно усугубила ситуацию на оккупированном полуострове. Это, по мнению журналистов, стало началом нового этапа борьбы за Крым, который имеет не только военное, но и политическое значение для президента России Владимира Путина.

В то же время NYT напоминает, что в ответ на украинские удары Россия совершила массированную атаку по Киеву с применением баллистических ракет и беспилотников. Издание отмечает, что этот обстрел, приведший к многочисленным жертвам среди мирного населения, демонстрирует нежелание Кремля отказываться от продолжения войны.

Авторы материала выделяют четыре главных последствия украинской кампании. В первую очередь речь идет о нарушении поставок горючего в Крым, что заставило оккупационные власти ограничить продажу бензина населению и резервировать его для экстренных служб.

Еще одной проблемой стали перебои с электроснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались тысячи жителей, что сказалось на работе систем водоснабжения, предприятий и социальных объектов.

Отдельное внимание издание уделяет Керченскому мосту, остающемуся ключевой транспортной артерией между Россией и оккупированным Крымом. По мнению авторов, дальнейшие удары по этой переправе могут еще больше изолировать остров от материковой части РФ.

В NYT также отмечают, что реализация такой стратегии стала возможной благодаря стремительному развитию украинского производства дальнобойных дронов и ракет. Несмотря на это, Владимир Путин публично заявляет, что атаки не изменят его позиции по поводу войны, хотя оккупационная администрация уже признает проблемы с обеспечением Крыма топливом.

Как уже писали "Комментарии", после завершения саммита G7 официальных заявлений о новых договоренностях между Украиной и США почти не прозвучало. В то же время, это не означает, что диалог между сторонами прекратился. По словам экспертов, консультации между Вашингтоном, союзниками по НАТО и Киеву продолжаются.