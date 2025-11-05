Системи Patriot вже не можуть гарантувати 100% захисту України: у чому причина

Росіяни намагаються робити все можливе, щоби обходити українську ППО. Ворог модернізував ракету "Іскандер-М", яка тепер може проводити незначні коливання під час заходу на ціль, через що ускладнюється робота навіть такої передової системи протиповітряної оборони, як Patriot. Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Системи Patriot. Фото: з відкритих джерел

Фахівець зазначив, що система Patriot збиває балістичні ракети в автоматичному режимі, через що їй важче вирахувати момент перехоплення ракети, яка маневрує в польоті.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збитку як "Іскандерів", так і "Кинджалів" є", — запевнив Юрій Ігнат.

За його словами, РФ значно збільшила кількість пусків "Іскандерів-М", якщо порівнювати з минулими роками. Також російські окупанти почали використовувати "Іскандер-М" частіше та більше з різних напрямків, поєднуючи їх з іншими засобами, а саме безпілотниками та крилатими ракетами.

"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку — вона не може бачити та вражати ворожі цілі на 360 градусів", — додав військовий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія почала активно використовувати новітні реактивні планери для поразки цілей, що перебувають за лінією фронту, що значно збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони України, яка і так перебуває під великим тиском, пише Financial Times.

Як зазначено у публікації, Росія нещодавно модернізувала старі радянські бомби на кшталт КАБ. Вперше ці модернізовані снаряди атакували цілі у південних регіонах України, зокрема, в Одесі, Миколаєві та Полтаві, ще у жовтні цього року.



