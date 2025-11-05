Системы Patriot уже не могут гарантировать 100% защиты Украине: в чем причина

Рубрики
Кравцев Сергей
Россияне пытаются делать все возможное, чтобы обходить украинскую ПВО. Враг модернизировал ракету "Искандер-М", которая теперь может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа даже такой передовой системы противовоздушной обороны, как Patriot. Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Системы Patriot. Фото: из открытых источников
Специалист отметил, система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.
По его словам, РФ значительно увеличила количество пусков "Искандеров-М", если сравнивать с прошлыми годами. Также российские оккупанты начали использовать "Искандер-М" чаще и больше с разных направлений, сочетая их с другими средствами, а именно беспилотниками и крылатыми ракетами.
Как отмечено в публикации, Россия недавно модернизировала старые советские бомбы типа КАБ. Впервые эти модернизированные снаряды атаковали цели в южных регионах Украины, в частности, в Одессе, Николаеве и Полтаве, еще в октябре этого года.