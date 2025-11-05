logo

Главная Новости Общество Война с Россией Системы Patriot уже не могут гарантировать 100% защиты Украине: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Системы Patriot уже не могут гарантировать 100% защиты Украине: в чем причина

Игнат объяснил, почему системам Patriot стало труднее сбивать вражеские "Искандеры-М"

5 ноября 2025, 11:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россияне пытаются делать все возможное, чтобы обходить украинскую ПВО. Враг модернизировал ракету "Искандер-М", которая теперь может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа даже такой передовой системы противовоздушной обороны, как Patriot. Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Системы Patriot уже не могут гарантировать 100% защиты Украине: в чем причина

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Специалист отметил, система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", — заверил Юрий Игнат. 

По его словам, РФ значительно увеличила количество пусков "Искандеров-М", если сравнивать с прошлыми годами. Также российские оккупанты начали использовать "Искандер-М" чаще и больше с разных направлений, сочетая их с другими средствами, а именно беспилотниками и крылатыми ракетами.

"И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении — она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов", — добавил военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала активно использовать новейшие реактивные планеры для поражения находящихся за линией фронта целей, что значительно увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, которая и так находится под большим давлением, пишет Financial Times.

Как отмечено в публикации, Россия недавно модернизировала старые советские бомбы типа КАБ. Впервые эти модернизированные снаряды атаковали цели в южных регионах Украины, в частности, в Одессе, Николаеве и Полтаве, еще в октябре этого года.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chomu-iskander-m-stav-skladnoyu-tsillyu-patriot-1762329294.html
