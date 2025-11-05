Системы Patriot уже не могут гарантировать 100% защиты Украине: в чем причина

Россияне пытаются делать все возможное, чтобы обходить украинскую ПВО. Враг модернизировал ракету "Искандер-М", которая теперь может проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа даже такой передовой системы противовоздушной обороны, как Patriot. Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

Специалист отметил, система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", — заверил Юрий Игнат.

По его словам, РФ значительно увеличила количество пусков "Искандеров-М", если сравнивать с прошлыми годами. Также российские оккупанты начали использовать "Искандер-М" чаще и больше с разных направлений, сочетая их с другими средствами, а именно беспилотниками и крылатыми ракетами.

"И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении — она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов", — добавил военный.

