Сирський шокував заявою про успіхи Сил оборони на півдні: такого Путін точно не чекав

З початку контрнаступальної операції на півдні України Збройні Сили відновили контроль над приблизно 470 кв. км території та ліквідували понад 11 тисяч російських окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони він провів нараду з керівництвом наступального угруповання, а також з командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. На зустрічі Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань, розглянув можливі варіанти наступних дій та узгодив взаємодію між підрозділами в межах їхніх зон відповідальності.

"Від початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км та знищили понад 11 тисяч загарбників", – підкреслив він.

Головнокомандувач також висловив подяку українським воїнам за відвагу та ефективність у боротьбі з окупантами, зазначивши, що процес звільнення українських територій триває.

Нагадаємо, 22 лютого Десантно-штурмові війська ЗСУ офіційно оголосили про старт операції на Олександрівському напрямку. Головною метою стало зірвати плани противника щодо наступу на Дніпропетровську та Запорізьку області, розгромити його угруповання та витіснити окупантів за адміністративні кордони Дніпропетровщини.

Згодом начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив про підсумки наступу. За його словами, українським військам вдалося повернути під контроль майже всю територію Дніпропетровської області. Станом на 25 березня під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили 9 населених пунктів, ще 3 повністю очищено від противника.

