logo_ukra

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський шокував заявою про успіхи Сил оборони на півдні: такого Путін точно не чекав
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський шокував заявою про успіхи Сил оборони на півдні: такого Путін точно не чекав

Головнокомандувач заслухав доповіді, обговорив подальші кроки та узгодив дії підрозділів

27 березня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

З початку контрнаступальної операції на півдні України Збройні Сили відновили контроль над приблизно 470 кв. км території та ліквідували понад 11 тисяч російських окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Фото: з відкритих джерел

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони він провів нараду з керівництвом наступального угруповання, а також з командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. На зустрічі Сирський заслухав доповіді про хід виконання бойових завдань, розглянув можливі варіанти наступних дій та узгодив взаємодію між підрозділами в межах їхніх зон відповідальності.

"Від початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км та знищили понад 11 тисяч загарбників", – підкреслив він. 

Головнокомандувач також висловив подяку українським воїнам за відвагу та ефективність у боротьбі з окупантами, зазначивши, що процес звільнення українських територій триває.

Нагадаємо, 22 лютого Десантно-штурмові війська ЗСУ офіційно оголосили про старт операції на Олександрівському напрямку. Головною метою стало зірвати плани противника щодо наступу на Дніпропетровську та Запорізьку області, розгромити його угруповання та витіснити окупантів за адміністративні кордони Дніпропетровщини.

Згодом начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив про підсумки наступу. За його словами, українським військам вдалося повернути під контроль майже всю територію Дніпропетровської області. Станом на 25 березня під час контрнаступу на Олександрівському напрямку українські війська звільнили 9 населених пунктів, ще 3 повністю очищено від противника.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що вночі 27 березня місто Череповець у Волгоградській області зазнало атаки безпілотників на підприємство АТ "Апатит", одного з найбільших виробників фосфоровмісних добрив у Росії. Завод спеціалізується на випуску фосфорної та сірчаної кислот, аміаку, аміачної селітри та комплексних добрив NPK.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JdWUed73aj9Had7kqTXgJaxLNoDJ65fR4RALda9fS8tvJQyEPTTpoMzL41xGr6vYl
Теги:

Новини

Всі новини