Сырский шокировал заявлением об успехах Сил обороны на юге: такого Путин точно не ожидал

С начала контрнаступательной операции на юге Украины Вооруженные Силы возобновили контроль над примерно 470 кв. км территории и ликвидировали более 11 тысяч российских кафиров, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с руководством наступательной группировки, а также с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. На встрече Сырский заслушал доклад о ходе выполнения боевых задач, рассмотрел возможные варианты последующих действий и согласовал взаимодействие между подразделениями в пределах их зон ответственности.

"С начала операции мы возобновили контроль над около 470 кв. км и уничтожили более 11 тысяч захватчиков", – подчеркнул он.

Главнокомандующий также выразил благодарность украинским воинам за отвагу и эффективность в борьбе с оккупантами, отметив, что процесс освобождения украинских территорий продолжается.

Напомним, 22 февраля Десантно-штурмовые войска ВСУ официально объявили о старте операции на Александровском направлении. Главной целью стало сорвать планы противника по наступлению на Днепропетровскую и Запорожскую области, разгромить его группировку и вытеснить оккупантов за границы Днепропетровщины.

Затем начальник Генерального штаба ВСУ сообщил об итогах наступления. По его словам, украинским войскам удалось вернуть под контроль почти всю территорию Днепропетровской области. По состоянию на 25 марта во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили 9 населенных пунктов, еще 3 полностью очищены от противника.

