logo

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Сырский шокировал заявлением об успехах Сил обороны на юге: такого Путин точно не ожидал
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский шокировал заявлением об успехах Сил обороны на юге: такого Путин точно не ожидал

Главнокомандующий заслушал доклады, обсудил дальнейшие шаги и согласовал действия подразделений

27 марта 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

С начала контрнаступательной операции на юге Украины Вооруженные Силы возобновили контроль над примерно 470 кв. км территории и ликвидировали более 11 тысяч российских кафиров, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский шокировал заявлением об успехах Сил обороны на юге: такого Путин точно не ожидал

Фото: из открытых источников

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону он провел совещание с руководством наступательной группировки, а также с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. На встрече Сырский заслушал доклад о ходе выполнения боевых задач, рассмотрел возможные варианты последующих действий и согласовал взаимодействие между подразделениями в пределах их зон ответственности.

"С начала операции мы возобновили контроль над около 470 кв. км и уничтожили более 11 тысяч захватчиков", – подчеркнул он.

Главнокомандующий также выразил благодарность украинским воинам за отвагу и эффективность в борьбе с оккупантами, отметив, что процесс освобождения украинских территорий продолжается.

Напомним, 22 февраля Десантно-штурмовые войска ВСУ официально объявили о старте операции на Александровском направлении. Главной целью стало сорвать планы противника по наступлению на Днепропетровскую и Запорожскую области, разгромить его группировку и вытеснить оккупантов за границы Днепропетровщины.

Затем начальник Генерального штаба ВСУ сообщил об итогах наступления. По его словам, украинским войскам удалось вернуть под контроль почти всю территорию Днепропетровской области. По состоянию на 25 марта во время контрнаступления на Александровском направлении украинские войска освободили 9 населенных пунктов, еще 3 полностью очищены от противника.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что ночью 27 марта город Череповец в Волгоградской области подвергся атаке беспилотников на предприятие АО "Апатит", одного из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в России. Завод специализируется на выпуске фосфорной и серной кислот, аммиака, аммиачной селитры и комплексных удобрений NPK.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JdWUed73aj9Had7kqTXgJaxLNoDJ65fR4RALda9fS8tvJQyEPTTpoMzL41xGr6vYl
Теги:

Новости

Все новости