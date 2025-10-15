Стелу “Донецька область”, яка розташована на межі Донецької й Дніпропетровської областей та за роки війни стала символом спротиву загарбникам для українських військових пропонують демонтувати, перенести в тил та надати їй статус пам’ятки. Відповідну петицію на сайті Кабміну зареєстрували у вівторок, 14 жовтня, передає "Вільне Радіо".

Символ незламності Донеччини можуть прибрати: що відомо

Петиція доступна у відповідному розділі сайту Кабінету міністрів України.

На стелі українські військові залишають свої підписи й прапори підрозділів. Від 2014 року для частини оборонців відвідування стели стало традицією під час дороги в Донецьку область.

Авторка ініціативи Оксана Андрусяк зазначила, що наразі стела перебуває під загрозою знищення через російські обстріли та можливе просуванні лінії фронту. Об’єкт вже оснастили сіткою від FPV-дронів, однак цього захисту недостатньо для збереження культурного об’єкта. У разі, якщо до нього доберуться російські військові або він буде знищений, Україна втратить “значний елемент культурно та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни”.

У зв’язку з цим авторка пропонує перемістити стелу до безпечного місця на підконтрольній українському уряді території (наприклад, у тилову область або до музею сучасної війни), надати їй статус пам’ятки історії та культури національного значення та забезпечити її подальшу меморіалізацію як символу боротьби та стійкості українського народу.

Станом на ранок 11:20 15 жовтня петиція вже змогла зібрати 1819 підписів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору залишився 91 день. Люди, які підтримують позицію авторки ініціативи, можуть залишити підпис за посиланням.

Стела, про яку йдеться, розташована біля Кам’янки Криворізької громади. Згідно з даними DeepState, від передових позицій російських загарбників село відділяють 16 кілометрів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти демонтували стелу "Донецька область" на кордоні областей між Маріуполем та Бердянськом. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, прикріпивши відповідні фото.