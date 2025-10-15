Стелу "Донецкая область", которая расположена на границе Донецкой и Днепропетровской областей и за годы войны стала символом сопротивления захватчикам для украинских военных, предлагают демонтировать, перенести в тыл и предоставить ей статус памятника. Соответствующую петицию на сайте Кабмина зарегистрировали во вторник, 14 октября , передает "Вільне Радіо".

Символ несокрушимости Донетчины могут убрать: что известно

Петиция доступна в соответствующем разделе сайта Кабинета Министров Украины.

На стеле украинские военные оставляют подписи и флаги подразделений. С 2014 для части защитников посещение стелы стало традицией во время дороги в Донецкую область.

Автор инициативы Оксана Андрусяк отметила, что в настоящее время стела находится под угрозой уничтожения из-за российских обстрелов и возможного продвижения линии фронта. Объект уже оснастили сеткой от FPV-дронов, однако этой защиты недостаточно для сохранения культурного объекта. В случае, если до него доберутся российские военные или он будет уничтожен, Украина потеряет "значительный элемент культурно-исторического наследия, связанного с событиями российско-украинской войны".

В связи с этим автор предлагает переместить стелу в безопасное место на подконтрольной украинскому правительству территории (например, в тыловую область или в музей современной войны), предоставить ей статус памятника истории и культуры национального значения и обеспечить ее дальнейшую мемориализацию как символа борьбы и устойчивости украинского народа.

По состоянию на утро 11:20, 15 октября петиция уже смогла собрать 1819 подписей из 25 тысяч необходимых. До конца сбора остался 91 день. Люди, поддерживающие позицию автора инициативы, могут оставить подпись по ссылке .

Стелла, о которой идет речь, расположена возле Каменки Криворожской громады. Согласно данным DeepState, от передовых позиций российских захватчиков село отделяют 16 километров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты демонтировали стелу "Донецкая область" на границе областей между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, прикрепив соответствующие фото.