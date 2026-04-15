Сильні вибухи і заграва: новий потужний удар по стратегічному об'єкті РФ довів окупантів до істерики

У ніч на 15 квітня російська Бєлгородська область опинилася під атакою безпілотників. У регіоні місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та подальші пожежі.

Одним із епіцентрів подій стали Валуйки, де, за попередніми даними, удар прийшовся по складах паливно-мастильних матеріалів, а також по елементах логістичної інфраструктури російських військ. Інформацію про це поширює Telegram-канал Exilenova+.

За повідомленнями місцевих пабліків, перші звуки вибухів у районі Валуйок почали фіксувати після 20:00 14 квітня. Незадовго до цього, о 19:40, у населеному пункті було оголошено так звану "безпілотну небезпеку". Після цього мешканці почали повідомляти про заграву в небі та ймовірні осередки займання в одному з районів.

У Exilenova+ стверджують, що внаслідок атаки ударних дронів було уражено об’єкти, пов’язані з постачанням пального та військовою логістикою російських підрозділів, розташованих у Валуйках.

Водночас офіційна позиція російської влади подає іншу версію подій. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков не згадував про ураження військової інфраструктури. За його словами, внаслідок інциденту було зафіксовано лише пошкодження даху одного з житлових будинків у селі Кукуєвка Валуйського округу.

Подібні інциденти останнім часом не є поодинокими для прикордонних регіонів РФ. Раніше повідомлялося про вибух у районі порохового заводу в російській Казані, який стався 14 квітня. Тоді місцеві жителі також чули серію вибухів і бачили пожежу, а рятувальні служби оперативно прибули на місце події. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше троє осіб.

