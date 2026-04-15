Сильные взрывы и зарево: новый мощный удар по стратегическому объекту РФ довел оккупантов до истерики

В ночь на 15 апреля русская Белгородская область оказалась под атакой беспилотников. В регионе местные жители сообщали о серии взрывов и последующих пожарах.

Одним из эпицентров событий стали Валуйки, где, по предварительным данным, удар пришелся по составам горюче-смазочных материалов, а также по элементам логистической инфраструктуры российских войск. Информацию об этом распространяет Telegram-канал Exilenova.

По сообщениям местных пабликов, первые звуки взрывов в районе Валуек начали фиксировать после 20:00 14 апреля. Незадолго до этого, в 19:40, в населенном пункте была объявлена так называемая "беспилотная опасность". После этого жители начали сообщать о зареве в небе и вероятных очагах возгорания в одном из районов.

В Exilenova утверждают, что в результате атаки ударных дронов были поражены объекты, связанные с снабжением горючего и военной логистикой российских подразделений, расположенных в Валуйках.

В то же время официальная позиция российских властей представляет другую версию событий. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не упоминал поражение военной инфраструктуры. По его словам, в результате инцидента было зафиксировано только повреждение крыши одного из жилых домов в селе Кукуевка Валуйского округа.

Подобные инциденты в последнее время не единичны для приграничных регионов РФ. Ранее сообщалось о взрыве в районе порохового завода в российской Казани, произошедшем 14 апреля. Тогда местные жители также слышали серию взрывов и видели пожар, а спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

