Сил продовжувати війну у Путіна немає: він вирішив задіяти останній аргумент

Оскаженіле посилення російських обстрілів означає одне: останній аргумент тиску на Україну, оскільки сил продовжувати війну у кремлівської кліки стає все менше. Таку думку вислови нардеп Володимир Ар’єв.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

В підтвердження своєї думки нардеп наводить перший аргумент, який полягає у тому, що вся економіка, яка не повʼязана з війною, летить в туди, на чому сидять. Це було прогнозовано, але Індія і Китай допомагали росіянам триматись на плаву нафтовими контрактами.

Політик зазначає, другий аргумент полягає у тому, що у путіна, схоже, закрилося вікно можливостей робити з Трампа дурня. До Трампа дійшло, він послав друга Владіміра подалі з Будапешта і запровадив санкції проти нафтових компаній та готує нові. Ображений нарцис – руйнівна сила.

Третій аргумент – відсутність видимих успіхів на фронті, де закидування українських позицій трупами розхідників нічого не дає, а нічого нового вигадати не вдається.

"Тому, я більше дивлюсь вбік сигналів американцям від путінського холуя Кірюши Дмитрієва – зневажливо, бо він киянин і випускник нашої шкільної паралелі. Він натякає, що обер-фашист хоче говорити і зменшив вимоги до територій і нейтралітету України. Добре, якщо американська адміністрація, з усіма її обʼєктивними характеристиками, не піде на поводу у кгбіста, що грає у затягування часу", – зазначив нардеп.

Володимир Ар’єв пояснює, час путіну потрібен для найбільш важливої операції кремля: відрізати Україну від допомоги і тоді протиснути все що хоче. Для цього він виділяє шалені кошти на пропаганду в країнах-партнерах України. Не даремно наступного року бюджет на інфо-операції +54%, що дає ефект при повній відсутності української протидії на цьому напрямку.

"Для всіх нас зараз головне не втопитись, коли можливість дістатися берега стає реальністю. Якщо власна влада не дуже здатна на мудрість і зваженість, притомний народ має стати рятівником. Як вже було на початку вторгнення", – констатував політик.

