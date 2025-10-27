Сил продовжувати війну у Путіна немає: він вирішив задіяти останній аргумент

Рубрики
Кравцев Сергей
Оскаженіле посилення російських обстрілів означає одне: останній аргумент тиску на Україну, оскільки сил продовжувати війну у кремлівської кліки стає все менше. Таку думку вислови нардеп Володимир Ар’єв.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
В підтвердження своєї думки нардеп наводить перший аргумент, який полягає у тому, що вся економіка, яка не повʼязана з війною, летить в туди, на чому сидять. Це було прогнозовано, але Індія і Китай допомагали росіянам триматись на плаву нафтовими контрактами.
Політик зазначає, другий аргумент полягає у тому, що у путіна, схоже, закрилося вікно можливостей робити з Трампа дурня. До Трампа дійшло, він послав друга Владіміра подалі з Будапешта і запровадив санкції проти нафтових компаній та готує нові. Ображений нарцис – руйнівна сила.
Третій аргумент – відсутність видимих успіхів на фронті, де закидування українських позицій трупами розхідників нічого не дає, а нічого нового вигадати не вдається.
Володимир Ар’єв пояснює, час путіну потрібен для найбільш важливої операції кремля: відрізати Україну від допомоги і тоді протиснути все що хоче. Для цього він виділяє шалені кошти на пропаганду в країнах-партнерах України. Не даремно наступного року бюджет на інфо-операції +54%, що дає ефект при повній відсутності української протидії на цьому напрямку.
