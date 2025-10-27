Сил продолжать войну у Путина нет: он решил задействовать последний довод

Рубрики
Кравцев Сергей
Взбешенное усиление российских обстрелов означает одно: последний аргумент давления на Украину, поскольку сил продолжать войну в кремлевской клике становится все меньше. Такое мнение высказал нардеп Владимир Арьев.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В подтверждение своего мнения нардеп приводит первый аргумент, заключающийся в том, что вся экономика, не связанная с войной, летит в туда, на чем сидят. Это было предсказано, но Индия и Китай помогали россиянам держаться на плаву нефтяными контрактами.
Политик отмечает, что второй аргумент состоит в том, что у путина, похоже, закрылось окно возможностей делать из Трампа дурака. До Трампа дошло, он послал друга Владимира подальше из Будапешта и ввел санкции против нефтяных компаний и готовит новые. Обиженный нарцисс – разрушительная сила.
Третий аргумент – отсутствие видимых успехов на фронте, где заброс украинских позиций труппами расходников ничего не дает, а ничего нового придумать не удается.
Владимир Арьев объясняет, время пути нужно для наиболее важной операции кремля: отрезать Украину от помощи и тогда протиснуть все что хочет. Для этого он выделяет сумасшедшие средства на пропаганду в странах-партнерах Украины. Не зря в следующем году бюджет на инфооперации 54%, что дает эффект при полном отсутствии украинского противодействия на этом направлении.
