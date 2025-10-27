Сил продолжать войну у Путина нет: он решил задействовать последний довод

Взбешенное усиление российских обстрелов означает одно: последний аргумент давления на Украину, поскольку сил продолжать войну в кремлевской клике становится все меньше. Такое мнение высказал нардеп Владимир Арьев.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В подтверждение своего мнения нардеп приводит первый аргумент, заключающийся в том, что вся экономика, не связанная с войной, летит в туда, на чем сидят. Это было предсказано, но Индия и Китай помогали россиянам держаться на плаву нефтяными контрактами.

Политик отмечает, что второй аргумент состоит в том, что у путина, похоже, закрылось окно возможностей делать из Трампа дурака. До Трампа дошло, он послал друга Владимира подальше из Будапешта и ввел санкции против нефтяных компаний и готовит новые. Обиженный нарцисс – разрушительная сила.

Третий аргумент – отсутствие видимых успехов на фронте, где заброс украинских позиций труппами расходников ничего не дает, а ничего нового придумать не удается.

"Поэтому я больше смотрю в сторону сигналов американцам от путинского холуя Кирюши Дмитриева – пренебрежительно, потому что он киевлянин и выпускник нашей школьной параллели. Он намекает, что обер-фашист хочет говорить и уменьшил требования к территориям и нейтралитету Украины. Хорошо, если американская администрация со всеми ее объективными характеристиками не пойдет на поводу у кгбиста, который играет в затягивание времени", – отметил нардеп.

Владимир Арьев объясняет, время пути нужно для наиболее важной операции кремля: отрезать Украину от помощи и тогда протиснуть все что хочет. Для этого он выделяет сумасшедшие средства на пропаганду в странах-партнерах Украины. Не зря в следующем году бюджет на инфооперации 54%, что дает эффект при полном отсутствии украинского противодействия на этом направлении.

"Для всех нас сейчас главное не утонуть, когда возможность добраться до берега становится реальностью. Если собственная власть не очень способна на мудрость и взвешенность, сознательный народ должен стать спасителем. Как было уже в начале вторжения", – констатировал политик.

