Сікорський жорстко розніс зустріч Рубіо з Лавровим: що заявив

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критично висловився щодо переговорів державного секретаря США Марко Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На його думку, зустріч поки що не дала жодних практичних результатів, які могли б свідчити про реальний прогрес у пошуку шляхів завершення війни.

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Про це глава польської дипломатії заявив під час пресконференції.

Коментуючи переговори представників Вашингтона та Москви, Сікорський наголосив, що наразі не бачить жодних підстав говорити про їхню ефективність.

"Я не бачу жодних результатів", – заявив міністр, оцінюючи підсумки зустрічі Рубіо та Лаврова.

Водночас очільник польського МЗС звернув увагу на реакцію внутрішньополітичних опонентів. За його словами, права опозиція в Польщі демонструє непослідовний підхід до оцінки дипломатичних контактів із Росією.

Сікорський нагадав, що сьогодні польські консерватори спокійно сприймають переговори держсекретаря США з представником Кремля, однак свого часу гостро критикували аналогічні кроки польської дипломатії.

"Коли держсекретар США зустрічається із Сергієм Лавровим, польські праві називають це дипломатією. Але коли ще до повномасштабного вторгнення це робив міністр закордонних справ Польщі, вони вважали це дуже підозрілим", – зазначив глава МЗС.

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