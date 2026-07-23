"Где результаты?": Сикорский разнес Рубио после его встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский критически высказался по поводу переговоров государственного секретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его мнению, встреча пока не дала никаких практических результатов, которые могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе в поиске путей завершения войны.

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Об этом глава польской дипломатии заявил во время пресс-конференции.

Комментируя переговоры представителей Вашингтона и Москвы, Сикорский подчеркнул, что пока не видит никаких оснований говорить об их эффективности.

"Я не вижу никаких результатов", – заявил министр, оценивая итоги встречи Рубио и Лаврова.

В то же время глава польского МИД обратил внимание на реакцию внутриполитических оппонентов. По его словам, правая оппозиция в Польше демонстрирует непоследовательный подход к оценке дипломатических контактов с Россией.

Сикорский напомнил, что сегодня польские консерваторы спокойно воспринимают переговоры госсекретаря США с представителем Кремля, однако в свое время резко критиковали аналогичные шаги польской дипломатии.

"Когда госсекретарь США встречается с Сергеем Лавровым, польские правые называют это дипломатией. Но когда еще до полномасштабного вторжения это делал министр иностранных дел Польши, они считали это очень подозрительным", – отметил глава МИД.

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