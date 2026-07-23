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"Їм потрібен не Федоров": розкрито несподівану мету масштабних протестів

Політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов вважає, що кадрові зміни вже завершилися, а протести навколо Михайла Федорова поступово втрачають підтримку та дедалі більше набувають політичного підтексту

23 липня 2026, 15:55
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Клименко Елена

Кадрові перестановки в українській владі, які останніми тижнями були в центрі суспільної уваги, поступово втрачають гостроту. Політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов вважає, що головні рішення вже ухвалені, а подальші протести навколо відставки Михайла Федорова дедалі більше використовуються як інструмент політичної боротьби.

"Їм потрібен не Федоров": розкрито несподівану мету масштабних протестів

Фото: з відкритих джерел

За словами Сазонова, після відставки Кабінету Міністрів, зміни керівництва Міністерства оборони та призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ політична ситуація фактично стабілізувалася.

"Акції на підтримку Федорова ще тривають, але для більшості українців це вже вчорашні новини. Велика хвиля вже відкотилася", – зазначив він.

Сазонов переконаний, що кадрові зміни у військовому керівництві не варто оцінювати виключно через прізвища. На його думку, йдеться про природне оновлення керівної команди.

"Тут справа не у прізвищах. Біля керма одна генерація змінила іншу. Молодші змінили старших — це закономірний процес", – наголосив військовослужбовець.

Окремо експерт висловився щодо акцій підтримки Михайла Федорова. На його думку, більшість учасників протестів щиро прагнуть змін, однак організатори можуть переслідувати зовсім інші цілі.

"Їм потрібен Федоров в опозиції. Як локомотив на парламентських виборах, щоб завести до Верховної Ради власну політичну силу", – заявив Сазонов.

Він припустив, що після виконання цієї ролі політичний інтерес до Федорова може швидко згаснути.

"Федорова просто використали. І мають намір використати ще раз під час виборів. Дуже хочеться вірити, що він зуміє вийти з-під впливу нових "друзів" і залишиться працювати в інтересах України", – підсумував Кирило Сазонов.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, після чого відбулися контакти з представниками американської адміністрації Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.  



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