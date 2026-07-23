"Им нужен не Федоров": раскрыта неожиданная цель масштабных протестов

Кадровые перестановки в украинских властях, которые в последние недели были в центре общественного внимания, постепенно теряют остроту. Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов считает , что главные решения уже приняты, а дальнейшие протесты вокруг отставки Михаила Федорова все больше используются в качестве инструмента политической борьбы.

Фото: из открытых источников

По словам Сазонова, после отставки Кабинета Министров, смены руководства Министерства обороны и назначения генерала Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ политическая ситуация фактически стабилизировалась.

"Акции в поддержку Федорова еще продолжаются, но для большинства украинцев это уже вчерашние новости. Большая волна уже откатилась", – отметил он.

Сазонов убежден, что кадровые изменения в военном руководстве не стоит оценивать исключительно по фамилиям. По его мнению, речь идет о естественном обновлении руководящей команды.

"Здесь дело не в фамилиях. У руля одна генерация сменила другую. Младшие сменили старших — это закономерный процесс", – подчеркнул военнослужащий.

Отдельно эксперт высказался по поводу акций поддержки Михаила Федорова. По его мнению, большинство участников протестов искренне стремятся к изменениям, однако организаторы могут преследовать совсем другие цели.

"Им нужен Федоров в оппозиции. Как локомотив на парламентских выборах, чтобы завести в Верховную Раду собственную политическую силу", – заявил Сазонов.

Он предположил, что после выполнения этой роли политический интерес к Федорову может быстро угаснуть.

"Федорова просто использовали. И намерены использовать еще раз во время выборов. Очень хочется верить, что он сможет выйти из-под влияния новых "друзей" и останется работать в интересах Украины", – подытожил Кирилл Сазонов.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялись контакты с представителями американской администрации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.