Сікорський попередив про вирішальну фазу війни: у Путіна може залишитися останній шанс

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що зима може стати останньою можливістю для Володимира Путіна спробувати переламати хід війни проти України.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

На його думку, Росія поступово вичерпує свої ресурси, а тому прагнутиме досягти максимального результату в найближчі місяці.

Польський топ-дипломат наголосив, що Москва продовжує масовані удари по Україні, проте головним противником як для Києва, так і для Варшави залишається саме Кремль. Він закликав не піддаватися спробам Росії посіяти взаємну недовіру між двома народами.

За словами Сікорського, російські спецслужби десятиліттями використовували історичні протиріччя між поляками та українцями у власних геополітичних інтересах. Тому, вважає міністр, сьогодні особливо важливо не дозволити Москві скористатися подібними сценаріями знову.

Окрему увагу голова польської дипломатії надав загрозі гібридних операцій проти держав НАТО. Він не виключив нових провокацій з боку Росії, проте висловив упевненість, що відкрите попередження союзників значно ускладнює реалізацію таких планів.

Коментуючи переговори глави Держдепартаменту США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Сікорський зазначив, що коротка зустріч не здатна призвести до серйозних домовленостей. За його словами, змінити ситуацію можна лише в тому випадку, якщо Кремль відмовиться від спроб захоплення українських територій, проте поки що для цього немає жодних ознак.

Міністр також звернув увагу на економічні проблеми Росії. За його даними, за перші шість місяців року Москва реалізувала рекордний обсяг золота з державних резервів, що може свідчити про зростаючий фінансовий тиск. Саме тому, вважає Сікорський, зима 2026-2027 років стане критичним періодом як для Росії, так і для подальшого розвитку війни.

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