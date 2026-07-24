Сикорский предупредил о решающей фазе войны: у Путина может остаться последний шанс

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что предстоящая зима может стать последней возможностью для Владимира Путина попытаться переломить ход войны против Украины.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По его мнению, Россия постепенно исчерпывает свои ресурсы, а потому будет стремиться добиться максимального результата в ближайшие месяцы.

Польский топ-дипломат подчеркнул, что Москва продолжает массированные удары по Украине, однако главным противником как для Киева, так и для Варшавы остается именно Кремль. Он призвал не поддаваться попыткам России посеять взаимное недоверие между двумя народами.

По словам Сикорского, российские спецслужбы десятилетиями использовали исторические противоречия между поляками и украинцами в собственных геополитических интересах. Поэтому, считает министр, сегодня особенно важно не позволить Москве воспользоваться подобными сценариями вновь.

Отдельное внимание глава польской дипломатии уделил угрозе гибридных операций против государств НАТО. Он не исключил новых провокаций со стороны России, однако выразил уверенность, что открытое предупреждение союзников значительно осложняет реализацию подобных планов.

Комментируя переговоры главы Госдепартамента США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Сикорский отметил, что короткая встреча не способна привести к серьезным договоренностям. По его словам, изменить ситуацию можно только в том случае, если Кремль откажется от попыток захвата украинских территорий, однако пока для этого нет никаких признаков.

Министр также обратил внимание на экономические трудности России. По его данным, за первые шесть месяцев года Москва реализовала рекордный объем золота из государственных резервов, что может свидетельствовать о возрастающем финансовом давлении. Именно поэтому, считает Сикорский, зима 2026–2027 годов станет критическим периодом как для России, так и для дальнейшего развития войны.

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