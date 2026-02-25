Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого візиту до Пекіна провів переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Ключовою темою зустрічі стала агресія Росії проти України та роль Китаю у можливому врегулюванні конфлікту.

«Сигнали з Пекіна в Москві сприймають серйозно»: Фрідріх Мерц у Китаї закликав Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна

Німецький лідер прямо закликав китайську сторону використати свій авторитет та важелі впливу на Кремль, щоб зупинити війну.

"Ми знаємо, що сигнали з Пекіна в Москві сприймаються дуже серйозно — це стосується як слів, так і дій", — наголосив Фрідріх Мерц, звертаючись до Сі Цзіньпіна.

Зі свого боку, очільник Китаю підтвердив прихильність Пекіна до дипломатичного шляху, проте знову використав обережні формулювання, які КНР озвучує протягом усього повномасштабного вторгнення.

У відповідь Сі заявив Мерцу, що Китай підтримує політичне вирішення російсько-української війни, але водночас наголосив, що має "врахувати законні занепокоєння всіх сторін".

Цей візит став важливою спробою європейської дипломатії залучити Китай до більш активного тиску на агресора, враховуючи тісні економічні та політичні зв'язки між Москвою та Пекіном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Китай не має інформації про можливу передачу Україні ядерної зброї з боку Франції чи Великобританії, про що раніше заявили в Росії. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи звинувачення Москви.

За її словами, Пекін не має підтверджень подібних тверджень. Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, а ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження мають сумлінно дотримуватися", — наголосила представник зовнішньополітичного відомства.