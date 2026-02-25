Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Пекин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Ключевой темой встречи стала агрессия России против Украины и роль Китая в возможном разрешении конфликта.

"Сигналы из Пекина в Москве воспринимают серьезно": Фридрих Мерц в Китае призвал Си Цзиньпина повлиять на Путина

Немецкий лидер прямо призвал китайскую сторону использовать свой авторитет и рычаги влияния на Кремль, чтобы остановить войну.

"Мы знаем, что сигналы из Пекина в Москве воспринимаются очень серьезно — это касается как слов, так и действий", — подчеркнул Фридрих Мерц, обращаясь к Си Цзиньпину.

Со своей стороны, глава Китая подтвердил приверженность Пекина дипломатическому пути, однако вновь использовал осторожные формулировки, которые КНР озвучивает на протяжении всего полномасштабного вторжения.

В ответ Си заявил Мерцу, что Китай поддерживает политическое решение российско-украинской войны, но подчеркнул, что должен "учесть законные беспокойства всех сторон".

Этот визит стал важной попыткой европейской дипломатии вовлечь Китай в более активное давление на агрессора, учитывая тесные экономические и политические связи между Москвой и Пекином.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.

По ее словам, у Пекина нет подтверждений подобных утверждений. Китай всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно придерживаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.