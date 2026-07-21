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Сигнал Зеленського послано не просто так: українців попередили про вкрай страшну перспективу

Експерт попередив, що Росія восени знову зробить ставку на удари по енергетичній інфраструктурі, тому Україні необхідно вже зараз готуватися до складного опалювального сезону

21 липня 2026, 16:50
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Клименко Елена








Президент України Володимир Зеленський закликав максимально зміцнити державу до серпня, щоб бути готовою до нової хвилі російського тиску восени. Йдеться не лише про військову підготовку, а й про захист енергетичної інфраструктури та готовність до складного опалювального сезону. На цьому наголосив військовий експерт Іван Ступак.

Сигнал Зеленського послано не просто так: українців попередили про вкрай страшну перспективу

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Росія навряд чи відмовиться від тактики масованих ударів по критичній інфраструктурі України. Саме тому підготовка до зими вже зараз має стати одним із головних пріоритетів держави.

"Підготовка йде. Розмова про підготовку до опалювального сезону. Це найключовіше. Це те, на що Російська Федерація буде тиснути всю зиму – від перших холодів і фактично до кінця березня", – пояснив Ступак.

Він наголосив, що підготовка має бути комплексною. Йдеться не лише про військові заходи, а й про готовність комунальних служб швидко відновлювати пошкоджені об'єкти після російських атак.

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію у столиці. На його думку, політичне протистояння між центральною владою та мером Києва Віталієм Кличком може негативно позначитися на проходженні нового опалювального сезону.

"Дуже важливо, щоб центральна влада і Віталій Кличко хоча б на цей період зарили сокиру війни між собою і зробили все можливе, щоб кияни нормально пройшли опалювальний сезон", – зазначив він.

Водночас Ступак попередив, що майбутня зима буде непростою. За його словами, Кремль розраховує використати удари по енергетичній інфраструктурі як інструмент тиску на українське суспільство та керівництво держави.

"Російська Федерація робить на це величезний акцент. Вони розуміють, що цей опалювальний сезон може стати їхньою можливістю хоч якось вплинути на політичне керівництво України через цивільне населення", – підкреслив експерт. 

Як вже писали "Коментарі", Росія не змогла реалізувати свій розрахунок на те, що президент США Дональд Трамп змусить Україну погодитися на переговори на умовах Кремля. Після провалу цієї стратегії Москва почала активніше шукати можливості впливу через Європу. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.



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