Сигнал Зеленского послан не просто так: украинцев предупредили о крайне страшной перспективе



















Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально укрепить государство до августа, чтобы быть готовым к новой волне российского давления осенью. Речь идет не только о военной подготовке, но и о защите энергетической инфраструктуры и готовности к сложному отопительному сезону. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

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По словам эксперта, Россия вряд ли откажется от тактики массированных ударов по критической инфраструктуре Украины. Именно поэтому подготовка к зиме уже должна стать одним из главных приоритетов государства.

"Подготовка идет. Разговор о подготовке к отопительному сезону. Это самое ключевое. Это то, на что Российская Федерация будет давить всю зиму – от первых холодов и фактически до конца марта", – объяснил Ступак.

Он подчеркнул, что подготовка должна быть комплексной. Речь идет не только о военных мерах, но и о готовности коммунальных служб быстро восстанавливать поврежденные объекты после российских атак.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию в столице. По его мнению, политическое противостояние между центральными властями и мэром Киева Виталием Кличко может негативно сказаться на прохождении нового отопительного сезона.

"Очень важно, чтобы центральные власти и Виталий Кличко хотя бы на этот период зарыли топор войны между собой и сделали все возможное, чтобы киевляне нормально прошли отопительный сезон", – отметил он.

В то же время Ступак предупредил, что предстоящая зима будет непростой. По его словам, Кремль рассчитывает использовать удары по энергетической инфраструктуре в качестве инструмента давления на украинское общество и руководство государства.

"Российская Федерация делает на это огромный акцент. Они понимают, что этот отопительный сезон может стать их возможностью хоть как-то повлиять на политическое руководство Украины из-за гражданского населения", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Россия не смогла реализовать свой расчет на то, что президент США Дональд Трамп вынудит Украину согласиться на переговоры на условиях Кремля. После провала этой стратегии Москва начала более активно искать возможности влияния через Европу. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.