logo

BTC/USD

66852

ETH/USD

1931.64

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сигнал Зеленского послан не просто так: украинцев предупредили о крайне страшной перспективе
commentss НОВОСТИ Все новости

Сигнал Зеленского послан не просто так: украинцев предупредили о крайне страшной перспективе

Эксперт предупредил, что Россия осенью снова сделает ставку на удары по энергетической инфраструктуре, поэтому Украине необходимо уже сейчас готовиться к сложному отопительному сезону.

21 июля 2026, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Президент Украины Владимир Зеленский призвал максимально укрепить государство до августа, чтобы быть готовым к новой волне российского давления осенью. Речь идет не только о военной подготовке, но и о защите энергетической инфраструктуры и готовности к сложному отопительному сезону. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.

Сигнал Зеленского послан не просто так: украинцев предупредили о крайне страшной перспективе

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Россия вряд ли откажется от тактики массированных ударов по критической инфраструктуре Украины. Именно поэтому подготовка к зиме уже должна стать одним из главных приоритетов государства.

"Подготовка идет. Разговор о подготовке к отопительному сезону. Это самое ключевое. Это то, на что Российская Федерация будет давить всю зиму – от первых холодов и фактически до конца марта", – объяснил Ступак.

Он подчеркнул, что подготовка должна быть комплексной. Речь идет не только о военных мерах, но и о готовности коммунальных служб быстро восстанавливать поврежденные объекты после российских атак.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию в столице. По его мнению, политическое противостояние между центральными властями и мэром Киева Виталием Кличко может негативно сказаться на прохождении нового отопительного сезона.

"Очень важно, чтобы центральные власти и Виталий Кличко хотя бы на этот период зарыли топор войны между собой и сделали все возможное, чтобы киевляне нормально прошли отопительный сезон", – отметил он.

В то же время Ступак предупредил, что предстоящая зима будет непростой. По его словам, Кремль рассчитывает использовать удары по энергетической инфраструктуре в качестве инструмента давления на украинское общество и руководство государства.

"Российская Федерация делает на это огромный акцент. Они понимают, что этот отопительный сезон может стать их возможностью хоть как-то повлиять на политическое руководство Украины из-за гражданского населения", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Россия не смогла реализовать свой расчет на то, что президент США Дональд Трамп вынудит Украину согласиться на переговоры на условиях Кремля. После провала этой стратегии Москва начала более активно искать возможности влияния через Европу. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости