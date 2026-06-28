Сибіга оголосив про смерть "духу Анкориджа": назвав головний урок для Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви російських посадовців щодо "духу Анкориджа", який пов’язують зі зустріччю президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у 2025 році. За його словами, будь-які спроби домовлятися про майбутнє України без участі Києва приречені на провал.

Володимир Путін та Дональд Трамп в Анкориджі. Фото: Reuters

Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X іронічно зазначив, що ніхто, окрім самої Росії, достеменно не знає, що означає термін "дух Анкориджа". За його словами, Москва продовжує посилатися на нього як на певну політичну концепцію, хоча жодних підтверджень її існування немає.

"Росіяни люблять говорити про "дух Анкориджа". Як і з будь-яким духом, ніхто по-справжньому не знає, що це таке. Але росіяни вірять у нього, і вважають, що всі інші теж повинні. Реальність робить одну річ очевидною: якщо "дух Анкориджа" взагалі існував, то зараз він напевно мертвий", — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що головний урок цієї історії полягає в тому, що будь-який мирний план, створений без України, не має шансів на реалізацію.

"Москва має припинити вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів і покласти край війні. Чим довше Путін відмовляється приймати реальність того, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше буде для Росії", — додав Сибіга.

Термін "дух Анкориджа" активно використовувала російська дипломатія. У Кремлі стверджують, що після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці минулого року, нібито існувало неформальне розуміння щодо передачі Росії всього Донбасу в межах потенційної мирної угоди. Водночас США ніколи офіційно не підтверджували існування таких домовленостей.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков звинуватили Вашингтон у "зраді духу Анкориджа". У відповідь державний секретар США Марко Рубіо заявив, що жодних домовленостей щодо майбутнього України під час переговорів не укладалося.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп відмовляється від "духу Анкориджа" та плану РФ щодо Донбасу.