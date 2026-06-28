Сибига объявил о смерти "духа Анкориджа": назвал главный урок для России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления российских чиновников по поводу "духа Анкориджа", который связывают со встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в 2025 году. По его словам, любые попытки договариваться о будущем Украины без участия Киева обречены на провал.

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Фото: Reuters

Андрей Сибига в сообщении в соцсети X иронически отметил, что никто, кроме самой России, точно не знает, что означает термин "дух Анкориджа". По его словам, Москва продолжает ссылаться на него как на определенную политическую концепцию, хотя никаких подтверждений ее существования нет.

"Россияне любят говорить о "духе Анкориджа". Как и с каким-либо духом, никто по-настоящему не знает, что это такое. Но россияне верят в него, и считают, что все остальные тоже должны. Реальность делает одну вещь очевидной: если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он, наверное, мертв", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что главный урок этой истории состоит в том, что у любого мирного плана, созданного без Украины, нет шансов на реализацию.

"Москва должна прекратить верить в духов и отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне. Чем дольше Путин отказывается принимать реальность того, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, тем хуже будет для России", — добавил Сибига.

Термин "дух Анкориджа" активно использовала русская дипломатия. В Кремле утверждают, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году, якобы существовало неформальное понимание передачи России всего Донбасса в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время, США никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков обвинили Вашингтон в "измене духа Анкориджа". В ответ государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что никаких договоренностей по поводу будущего Украины во время переговоров не заключалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отказывается от "духа Анкориджа" и плана РФ по Донбассу.