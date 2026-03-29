Сибіга розповів про обіцянку США щодо зброї для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Сполучені Штати наразі не мають планів перенаправляти американське озброєння, закуплене для України, на Близький Схід. Про це український дипломат повідомив після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.

Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу" розповів, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка відбулася 27 березня у Франції, американська сторона підтвердила, що озброєння, закуплене за програмою PURL для підтримки України, не переадресовувалося в інші регіони.

"Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо – нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації", — сказав Сибіга.

Міністр також повідомив, що до програми PURL долучиться ще одна країна-партнер, хоча її назву поки не розкривають. За його словами, механізм закупівлі американського озброєння продовжує працювати і є важливим інструментом для посилення стратегічної протиповітряної оборони України.

Володимир Зеленський раніше також заявляв, що поставки зброї, призначені для України, не були перенаправлені на Близький Схід. Однак, за його словами, подальша ситуація може залежати від розвитку безпекової ситуації в регіоні, зокрема від тривалості війни США проти Ірану.

