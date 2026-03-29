Сибига рассказал об обещании США по оружию для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Соединенных Штатов пока нет планов перенаправлять американское вооружение, закупленное для Украины, на Ближний Восток. Об этом украинский дипломат сообщил после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

Андрей Сибига в интервью "Укринформу" рассказал, что во время встречи министров иностранных дел стран G7, состоявшейся 27 марта во Франции, американская сторона подтвердила, что вооружение, закупленное по программе PURL для поддержки Украины, не переадресовывалось в другие регионы.

"Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на данный момент нет планов по переадресации", — сказал Сибига.

Министр также сообщил, что к программе PURL присоединится еще одна страна-партнер, хотя ее название пока не раскрывают. По его словам, механизм закупки американского вооружения продолжает работать и является важнейшим инструментом для усиления стратегической противовоздушной обороны Украины.

Владимир Зеленский ранее также заявлял, что поставки оружия, предназначенные для Украины, не были перенаправлены на Ближний Восток. Однако, по его словам, дальнейшая ситуация может зависеть от развития ситуации безопасности в регионе, в частности от продолжительности войны США против Ирана.

