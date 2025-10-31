Сибіга: Росія застосувала секретну ракету в Україні

Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, секретна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Reuters.

Сибіга: Росія застосувала ракету в Україні, що спонукало Трампа вийти з ядерного договору

Коментарі Андрія Сибіги є першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях – в Україні чи деінде.

Росія з серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні, повідомив Reuters другий високопоставлений український чиновник. Україна також зафіксувала два запуски 9M729 Росією у 2022 році, повідомило джерело.

Міністерство оборони Росії не одразу відповіло на письмовий запит про коментар.

Зазначається, що через ракету 9M729 Сполучені Штати вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км, хоча Росія це заперечувала.

Згідно з веб-сайтом Missile Threat, створеним у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має дальність польоту 2500 км.

Військове джерело повідомило, що 9М729, запущений Росією 5 жовтня, пролетів понад 1200 км до місця падіння в Україні.

"Використанням Росією заборонених ракет середньої дальності 9M729 проти України протягом останніх місяців демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів та дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України", – йдеться у письмових зауваженнях Сибіги.

Він заявив Reuters, що Київ підтримує мирні пропозиції Трампа і що на Росію слід чинити максимальний тиск, щоб вона досягла миру, заявивши, що посилення далекобійної вогневої потужності України допоможе переконати Москву припинити війну в Україні.

Україна закликала Вашингтон надати їй далекобійні ракети "Томагавк", які не були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ядерних ракет середньої дальності (РСМД), оскільки на той час вони запускалися лише з моря. Росія стверджує, що це призведе до небезпечної ескалації.

Західні військові аналітики заявили, що використання ракети 9M729 розширює арсенал далекобійної зброї Росії для ударів по Україні та відповідає схемі, за якою Москва надсилає загрозливі сигнали Європі, поки Трамп прагне мирного врегулювання.

"Я думаю, що Путін намагається посилити тиск у рамках переговорів щодо України", – сказав Вільям Альберк, старший науковий співробітник аналітичного центру Тихоокеанського форуму, додавши, що 9M729 була розроблена для ураження цілей у Європі.

Минулого тижня Росія випробувала свою крилату ракету "Буревісник" з ядерним двигуном , а в середу заявила про випробування ядерної торпеди "Посейдон".

Білий дім не відповів на конкретні запитання щодо використання Росією ракет 9M729. У четвер Трамп наказав американським військовим відновити випробування ядерної зброї , посилаючись на "програми випробувань інших країн".

Після того, як США вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої дальності (РСМД), який забороняв ракети наземного базування з дальністю 500-5500 км, Росія оголосила мораторій на розгортання ракет середньої дальності. Захід заявив, що Росія вже розгорнула деякі ракети 9М729.

4 серпня, незадовго до використання ракет в Україні, Росія заявила, що більше не обмежуватиме місця розгортання ракет дальності РСМД, які можуть нести ядерні боєголовки.

"Якщо буде доведено, що Росія використовує в Україні ракети середнього радіуса дії РСМД, які легко можуть бути ядерними, то це питання європейської безпеки, а не лише України", – сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія запустила ракету "Ярс" по полігону біля кордону з США.