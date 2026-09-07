Сибіга різко відповів Лаврову та запропонував провести "СВО" в самій Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на чергову заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито необхідність "викорінення нацизму в Європі". Український дипломат у відповідь іронічно запропонував провести "спеціальну військову операцію" вже на території Росії.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга опублікував у соцмережі X свою реакцію на виступ Лаврова перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин 7 вересня.

"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", — заявив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, що Лавров під час виступу заявив, що "СВО", як у Росії називають війну проти України, має завершитися таким чином, щоб у Європі нібито "не залишилося нацизму".

"Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, який знову пустив сюди свої метастази", — сказав російський міністр.

За його словами, збереження при владі нинішнього українського керівництва нібито означало б "зрадити подвиг" людей, які перемогли нацизм у 1945 році.

Заяви Лаврова відповідають одній з ключових тез російської пропаганди, яка використовується Москвою для виправдання агресії проти України. Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року і відтоді продовжує бойові дії на українській території.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга попередив Європу про приховану війну Росії.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей.