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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на очередное заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы необходимости "искоренения нацизма в Европе". Украинский дипломат в ответ иронически предложил провести "специальную военную операцию" уже на территории России.
Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига опубликовал в соцсети X свою реакцию на выступление Лаврова перед студентами Московского государственного института международных отношений 7 сентября.
Напомним, что Лавров во время выступления заявил, что "СВО", как в России называют войну против Украины, должно завершиться таким образом, чтобы в Европе якобы "не осталось нацизма".
По его словам, сохранение у власти нынешнего украинского руководства якобы означало бы "предать подвиг" людей, победивших нацизм в 1945 году.
Заявления Лаврова соответствуют одному из ключевых тезисов российской пропаганды, используемой Москвой для оправдания агрессии против Украины. Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года и продолжает боевые действия на украинской территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига предупредил Европу о скрытой войне России.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул условие России для любых договоренностей.