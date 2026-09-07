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Сибига резко ответил Лаврову и предложил провести "СВО" в самой России

Андрей Сибига отреагировал на заявление Сергея Лаврова о "нацизме в Европе" и иронически предложил провести "СВО" в России.

7 сентября 2026, 21:00
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на очередное заявление главы МИД России Сергея Лаврова о якобы необходимости "искоренения нацизма в Европе". Украинский дипломат в ответ иронически предложил провести "специальную военную операцию" уже на территории России.

Сибига резко ответил Лаврову и предложил провести "СВО" в самой России

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига опубликовал в соцсети X свою реакцию на выступление Лаврова перед студентами Московского государственного института международных отношений 7 сентября.

"Чтобы добиться этой цели, потребовалась бы специальная военная операция в европейской части России", — заявил глава украинского МИД.

Напомним, что Лавров во время выступления заявил, что "СВО", как в России называют войну против Украины, должно завершиться таким образом, чтобы в Европе якобы "не осталось нацизма".

"Эту войну нужно завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, вновь пустившего сюда свои метастазы", — сказал российский министр.

По его словам, сохранение у власти нынешнего украинского руководства якобы означало бы "предать подвиг" людей, победивших нацизм в 1945 году.

Заявления Лаврова соответствуют одному из ключевых тезисов российской пропаганды, используемой Москвой для оправдания агрессии против Украины. Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года и продолжает боевые действия на украинской территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига предупредил Европу о скрытой войне России.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул условие России для любых договоренностей.



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