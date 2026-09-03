Сі висунув Трампу жорсткий ультиматум для припинення війни в Україні: подробиці шокують



















Китай має достатньо важелів, щоб змусити Росію призупинити війну проти України, однак Пекін навряд чи зробить це без вигоди для себе. Таку думку висловив польський експерт і колишній урядовець Пьотр Кульпа, коментуючи можливі домовленості між США та Китаєм.

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За його словами, війна нині частково працює в інтересах Пекіна, тому Китай не зацікавлений безкоштовно змінювати поведінку Кремля. Натомість він може вимагати від Вашингтона геополітичних, торговельних або технологічних поступок.

"Китай готовий змусити Путіна призупинити війну за умови отримання компенсації з боку Сполучених Штатів", — заявив Кульпа.

Він не виключає, що роль Китаю у такому сценарії може залишитися непублічною, а політичний результат буде поданий як особистий успіх Дональда Трампа.

"Китай може дати Трампу можливість показати, що саме він завершив війну, але за це візьме розрахунок у твердій валюті — у вигляді геополітичних поступок", — зазначив експерт.

На думку Кульпи, Москва дедалі сильніше потрапляє в залежність від Пекіна. Він вважає, що за роки війни Росія суттєво послабила свої позиції та фактично стала молодшим партнером Китаю.

"Росія під час цієї війни плавно перейшла у підпорядкування Китаю. Китай здатний підтримати Путіна і його легітимність", — наголосив Кульпа.

Експерт переконаний, що у разі домовленості між Вашингтоном і Пекіном позиція самого Путіна може виявитися другорядною. При цьому Китай, за його оцінкою, зацікавлений не у глобальній конфронтації, а у стабілізації власної економіки, розширенні ринків та збереженні міжнародної торгівлі. Кульпа також припускає, що домовленості США та Китаю в перспективі можуть стосуватися не лише війни в Україні, а й обмеження російського ядерного потенціалу. У такому випадку Москва може зіткнутися з тиском одразу двох глобальних центрів сили.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми з цивільною авіацією можуть стати одним із факторів економічного тиску на Росію та зрештою підштовхнути Кремль до реальних переговорів про завершення війни. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи перебої в роботі російських аеропортів та ризики для міжнародних перевізників.