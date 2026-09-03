Си выдвинул Трампу жесткий ультиматум для прекращения войны в Украине: подробности шокируют



















У Китая есть достаточно рычагов, чтобы заставить Россию приостановить войну против Украины, однако Пекин вряд ли сделает это без выгоды для себя. Такое мнение высказал польский эксперт и бывший чиновник Петр Кульпа, комментируя возможные договоренности между США и Китаем.

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По его словам, война сейчас частично работает в интересах Пекина, поэтому Китай не заинтересован бесплатно менять поведение Кремля. В свою очередь, он может потребовать от Вашингтона геополитических, торговых или технологических уступок.

"Китай готов заставить Путина приостановить войну при условии получения компенсации со стороны Соединенных Штатов", — заявил Кульпа.

Он не исключает, что роль Китая в таком сценарии может остаться непубличной, а политический результат будет дан как личный успех Дональда Трампа.

"Китай может дать Трампу возможность показать, что именно он завершил войну, но за это возьмет расчет в жесткой валюте — в виде геополитических уступок", — отметил эксперт.

По мнению Кульпы, Москва все сильнее попадает в зависимость от Пекина. Он считает, что за годы войны Россия существенно ослабила свои позиции и стала младшим партнером Китая.

"Россия во время этой войны плавно перешла в подчинение Китая. Китай способен поддержать Путина и его легитимность", — подчеркнул Кульпа.

Эксперт убежден, что в случае договоренности между Вашингтоном и Пекином позиция самого Путина может оказаться второстепенной. При этом Китай, по его оценке, заинтересован не в глобальной конфронтации, а в стабилизации собственной экономики, расширении рынков и сохранении международной торговли. Кульпа также предполагает, что договоренности США и Китая в перспективе могут относиться не только к войне в Украине, но и к ограничению российского ядерного потенциала. В таком случае Москва может столкнуться с давлением сразу двух глобальных центров силы.

Портал "Комментарии" уже писал , что проблемы с гражданской авиацией могут стать одним из факторов экономического давления на Россию и в конце концов подтолкнуть Кремль к реальным переговорам о завершении войны. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, комментируя перебои в работе российских аэропортов и риски международных перевозчиков.