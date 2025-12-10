Європейські країни активно працюють над налагодженням стабільних відносин із Китаєм, що проявляється у серії дипломатичних візитів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона та міністра закордонних справ Німеччини. В рамках цих зустрічей обговорюються питання російсько-української війни та перспективи розвитку партнерства, зокрема економічного, на основі торгівлі та взаємного товарообміну. Європейські лідери намагаються знайти баланс у політичній взаємодії, реагуючи на зміни в глобальній геополітичній ситуації, і прагнуть зміцнити співпрацю з Пекіном як в економічній, так і у політичній сфері.

Фото: з відкритих джерел

За словами військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Мусієнка, Китаю вигідно, щоб Росія залишалася втягнутою у конфлікт, зберігала свою залежність від Пекіна та не орієнтувалася на США. "Пекіну не потрібні американські інвестиції в Росію. Натомість вигідно, щоб конфлікт тривав і підтримував певний рівень контролю", – пояснив Мусієнко.

Офіційна позиція Китаю щодо підтримки суверенітету України залишається без змін, однак важливо відстежувати можливі корективи у його політиці, оскільки вони можуть виникати через постійні двосторонні переговори між США та Китаєм на різних рівнях – від радників до фінансових і економічних структур.

Для США Китай є ключовим викликом у сфері безпеки, тому Пекін прагнутиме знайти власний баланс та маневрувати так, щоб стримувати американський вплив і водночас вигідно позиціонувати себе у світовій політиці. Не випадково американська та китайська делегації одночасно відвідали Росію для переговорів. Як підкреслив Мусієнко, якби Китай був готовий на поступки Вашингтону, уже були б очевидні заяви та конкретні кроки, яких наразі немає.

Як вже писали "Коментарі", розбіжності між Сполученими Штатами та європейськими країнами дедалі загострюються, і Москва може використати цю ситуацію для власних стратегічних цілей, повідомляє CNN. Нещодавні події свідчать про посилення напруженості між союзниками, що створює додаткові можливості для Росії у сфері міжнародної політики.