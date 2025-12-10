Европейские страны активно работают над налаживанием стабильных отношений с Китаем, что проявляется в серии дипломатических визитов, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Германии. В рамках этих встреч обсуждаются вопросы российско-украинской войны и перспективы развития партнерства, в частности, экономического, на основе торговли и взаимного товарообмена. Европейские лидеры пытаются найти баланс в политическом взаимодействии, реагируя на изменения в глобальной геополитической ситуации, и стремятся укрепить сотрудничество с Пекином как в экономической, так и политической сфере.

Фото: из открытых источников

По словам военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ Александра Мусиенко, Китаю выгодно, чтобы Россия оставалась вовлеченной в конфликт, сохраняла свою зависимость от Пекина и не ориентировалась на США. "Пекину не нужны американские инвестиции в Россию. В то же время выгодно, чтобы конфликт продолжался и поддерживал определенный уровень контроля", – пояснил Мусиенко.

Официальная позиция Китая по поддержке суверенитета Украины остается без изменений, однако важно отслеживать возможные коррективы в его политике, поскольку они могут возникать из-за постоянных двусторонних переговоров между США и Китаем на разных уровнях – от советников до финансовых и экономических структур.

Для США Китай является ключевым вызовом в сфере безопасности, поэтому Пекин будет стремиться найти собственный баланс и маневрировать так, чтобы сдерживать американское влияние и выгодно позиционировать себя в мировой политике. Не случайно американская и китайская делегации одновременно посетили Россию для переговоров. Как подчеркнул Мусиенко, будь Китай готов на уступки Вашингтону, уже были бы очевидные заявления и конкретные шаги, которых пока нет.

Как уже писали "Комментарии", разногласия между Соединенными Штатами и европейскими странами все обостряются, и Москва может использовать эту ситуацию для собственных стратегических целей, сообщает CNN. Недавние события свидетельствуют об усиливающейся напряженности между союзниками, что создает дополнительные возможности для России в сфере международной политики.