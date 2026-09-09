Сі і Трамп готують страшну зраду України: озвучено тривожний прогноз війни



















Політолог Віктор Бобиренко скептично оцінює припущення про те, що після виборів у Росії 18–20 вересня Кремль може різко змінити позицію та погодитися на новий раунд переговорів щодо замороження війни. Експерт заявив, що найближчими тижнями Володимир Путін, навпаки, намагатиметься демонструвати жорсткість і готовність продовжувати бойові дії.

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"До 18–20 вересня перемовин точно не буде. Путін мусить показати своїй електоральній базі жорсткість. Значна частина росіян досі вважає, що так звана "спеціальна воєнна операція" має тривати до переможного кінця", — пояснив Бобиренко.

На його думку, ситуація навряд чи кардинально зміниться одразу після голосування. Наступною важливою точкою політолог називає 24 вересня, коли, за його словами, очікується зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Українське питання може стати однією з тем їхніх переговорів поряд із торгівлею, Тайванем та Іраном.

"Україна буде серед інших тем, і тут є ризик, що одне питання можуть обмінювати на інше. На жаль, ми на цих переговорах будемо не суб'єктом, а радше об'єктом. Тому дуже важливо, щоб наші європейські союзники активно працювали в кулуарах", — зазначив експерт.

Водночас Бобиренко не виключає появи проміжної домовленості про замороження бойових дій, однак вважає вересень занадто раннім терміном. Значно більше шансів на серйозний дипломатичний зсув він бачить у листопаді, зокрема на тлі саміту АТЕС та можливих контактів США, Китаю і Росії.

"Я не дуже вірю, що 24 вересня ми побачимо початок справжніх переговорів. Більше я вірю в 19 листопада. Якщо цього не станеться, тоді, найімовірніше, доведеться воювати щонайменше до кінця березня", — підсумував Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська вранці 9 вересня атакували безпілотником пасажирський потяг у Харківській області. Ворожий дрон влучив у задню частину поїзда сполученням "Харків — Ізюм", після чого виникла пожежа. Внаслідок удару постраждали семеро людей.