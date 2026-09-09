Си и Трамп готовят страшную измену Украины: озвучен тревожный прогноз войны



















Политолог Виктор Бобиренко скептически оценивает предположение о том, что после выборов в России 18-20 сентября Кремль может резко изменить позицию и согласиться на новый раунд переговоров по заморозке войны. Эксперт заявил , что в ближайшие недели Владимир Путин, наоборот, будет пытаться демонстрировать жесткость и готовность продолжать боевые действия.

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"До 18-20 сентября переговоров точно не будет. Путин должен показать своей электоральной базе жесткость. Значительная часть россиян до сих пор считает, что так называемая "специальная военная операция" должна продолжаться до победного конца", — пояснил Бобиренко.

По его мнению, ситуация вряд ли кардинально изменится сразу после голосования. Следующей важной точкой политолог называет 24 сентября, когда, по его словам, ожидается встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Украинский вопрос может стать одной из тем их переговоров наряду с торговлей, Тайванем и Ираном.

"Украина будет среди других тем, и здесь есть риск, что один вопрос может обмениваться на другой. К сожалению, мы на этих переговорах будем не субъектом, а скорее объектом. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские союзники активно работали в кулуарах", — отметил эксперт.

В то же время Бобиренко не исключает появления промежуточной договоренности о замораживании боевых действий, однако считает сентябрь слишком ранним сроком. Значительно больше шансов на серьезное дипломатическое смещение он видит в ноябре, в частности, на фоне саммита АТЭС и возможных контактов США, Китая и России.

"Я не очень верю, что 24 сентября мы увидим начало настоящих переговоров. Больше я верю в 19 ноября. Если этого не произойдет, тогда, вероятнее всего, придется воевать как минимум до конца марта", — подытожил Бобиренко.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска утром 9 сентября атаковали беспилотником пассажирский поезд в Харьковской области. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением "Харьков — Изюм", после чего возник пожар. В результате удара пострадали семь человек.