Шансів врятувати Україну все менше: на Заході різко вказали на зраду Європи

Ситуація на фронті та на міжнародній арені залишається складною для України. Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та Запорізькій області, а США чинять тиск на Київ, намагаючись змусити його погодитися на невигідні умови мирного врегулювання. У таких умовах критично важливою стає підтримка європейських союзників, від рішень яких залежить не лише безпека України, а й стабільність усього континенту, зазначає The Economist.

Фото: з відкритих джерел

Нещодавні зміни в мирному плані США стали можливими завдяки активній позиції європейських лідерів і деяких впливових американських політиків-республіканців. Найбільш неприйнятні для України положення було виключено, проте ризик появи нового невигідного плану залишається, і Європі потрібно бути готовою протидіяти йому.

Водночас навіть якщо США утримаються від тиску на Україну, підтримка з їхнього боку вже не буде такою масштабною, як раніше. Це означає, що тягар забезпечення військової та фінансової підтримки повністю лягає на плечі Європи. Щорічно для утримання України в умовах війни необхідно 90–100 мільярдів доларів. Раніше витрати розподілялися між США та Європою, тепер же їх доведеться покривати майже повністю Європейському союзу. Крім того, навіть після встановлення стабільного миру континенту доведеться додатково виділяти приблизно 50 мільярдів доларів щороку.

The Economist виділяє три ключові завдання для Європи. По-перше, переконати Путіна у неможливості перемоги, демонструючи, що економіка ЄС у десять разів перевищує російську і що Україну не залишать напризволяще. По-друге, заспокоїти українське суспільство, забезпечивши відчуття безпеки та підтримки. І по-третє, показати прихильникам руху MAGA та критикам, що Європейський союз – це сильний і самостійний блок, здатний брати на себе відповідальність у глобальній політиці.

