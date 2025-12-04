Шансов спасти Украину все меньше: на Западе резко указали измену Европы

Ситуация на фронте и на международной арене остается сложной для Украины. Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях, а США оказывают давление на Киев, пытаясь заставить его согласиться на невыгодные условия мирного урегулирования. В таких условиях критически важна поддержка европейских союзников, от решений которых зависит не только безопасность Украины, но и стабильность всего континента, отмечает The Economist.

Фото: из открытых источников

Недавние изменения в мирном плане США стали возможны благодаря активной позиции европейских лидеров и некоторых влиятельных американских политиков-республиканцев. Наиболее неприемлемые для Украины положения были исключены, однако риск появления нового невыгодного плана остается, и Европе нужно быть готовым противодействовать ему.

В то же время, даже если США воздержатся от давления на Украину, поддержка с их стороны уже не будет такой масштабной, как раньше. Это означает, что бремя обеспечения военной и финансовой поддержки полностью ложится на плечи Европы. Ежегодно для содержания Украины в условиях войны необходимо 90–100 миллиардов долларов. Ранее расходы распределялись между США и Европой, теперь их придется покрывать почти полностью Европейскому союзу. Кроме того, даже после установления стабильного мира континенту придется дополнительно выделять около 50 миллиардов долларов ежегодно.

The Economist выделяет три ключевых задачи для Европы. Во-первых, убедить Путина в невозможности победы, демонстрируя, что экономика ЕС в десять раз превышает российскую и что Украину не оставят на произвол судьбы. Во-вторых, успокоить украинское общество, обеспечив чувство безопасности и поддержки. И, в-третьих, показать сторонникам движения MAGA и критикам, что Европейский союз – это сильный и самостоятельный блок, способный брать ответственность в глобальной политике.

