Шанси України дуже обмежені: Арестович про справжню перемогу у війні

Кречмаровская Наталия
Припинення вогню на два тижні на Близькому Сході сторони проголосили як свою перемогу. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як дивитися на хто “виграє” та які шанси України здобути справжню перемогу.
Олексій Арестович.
За його словами, є чотири шари:
1. Поле бою. "Ми відбили російський м'ясний штурм!".
2. Військова кампанія (“ми звільнили Херсон!”).
3. Економіка (“ми поклали експорт російської нафти”).
4. Рамка майбутнього (“хто напише правила миру після війни?”).
Арестович пояснив, що більшість людей дивиться лише на 1-й шар, більшість “експертів” може подивитися на другий.
А Росія, за його словами, попри те, що міцно отримала і на полі бою, і в деяких ключових галузях, участь у написанні правил візьме навіть у разі чистої військової поразки. Бо має потенціал, пояснив він.
Арестович пояснив, що США та Ізраїль взагалі не морочилися рівнем один і два.
Контрольні точки, за його словами:
чи вестиме Іран проксі-війни,
правила продажу та транзиту нафти,
відносини з державами Затоки, Китаю, НАТО, ЄС.
