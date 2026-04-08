Шанси України дуже обмежені: Арестович про справжню перемогу у війні

Припинення вогню на два тижні на Близькому Сході сторони проголосили як свою перемогу. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, як дивитися на хто “виграє” та які шанси України здобути справжню перемогу.

За його словами, є чотири шари:

1. Поле бою. "Ми відбили російський м'ясний штурм!".

2. Військова кампанія (“ми звільнили Херсон!”).

3. Економіка (“ми поклали експорт російської нафти”).

4. Рамка майбутнього (“хто напише правила миру після війни?”).

Арестович пояснив, що більшість людей дивиться лише на 1-й шар, більшість “експертів” може подивитися на другий.

“Справжні перемоги у війні починаються з третього рівня. А перемогою у війні без лапок є виконання четвертого — участь у написанні правил повоєнного світу, та супер-перемога — ексклюзив у написанні правил. Україна має всі шанси виграти основні зіткнення рівня 1, обмежити РФ на рівні 2, серйозно просадити РФ на рівні 3. А ось взяти участь на рівні чотири – шанси має вкрай обмежені”, — пояснив Арестович.

А Росія, за його словами, попри те, що міцно отримала і на полі бою, і в деяких ключових галузях, участь у написанні правил візьме навіть у разі чистої військової поразки. Бо має потенціал, пояснив він.

Арестович пояснив, що США та Ізраїль взагалі не морочилися рівнем один і два.

“Вони просадили військову економіку Ірану у кам'яний вік, знизивши його військові можливості на десятки відсотків. Для Ізраїлю це чиста перемога рівня три. Залишається питання проксі-війн Ірану проти Ізраїлю та доля Авраамічних угод — тобто правила рівня чотири. Для США – чиста перемога на рівні три, і майже гарантована перемога рівня чотири”, — зазначив колишній радник.

Контрольні точки, за його словами:

чи вестиме Іран проксі-війни,

правила продажу та транзиту нафти,

відносини з державами Затоки, Китаю, НАТО, ЄС.

“Як бачите, поки за четвертим рівнем будь-якої реальної інформації володіє людей сто в усьому світі. І широкому загалу публіці-фахівцям, вона стане зрозумілою (за бажання) її раніше ніж через півроку-рік", — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про новий розгромний прогноз Арестовича по війні в Україні.