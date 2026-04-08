Шансы Украины очень ограничены: Арестович о настоящей победе в войне

Кречмаровская Наталия
Остановка огня на две недели на Ближнем Востоке стороны провозгласили как свою победу. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как смотреть на кто "выиграет" и какие шансы Украины одержать настоящую победу.
По его словам, есть четыре слоя:
1. Поле боя. "Мы отразили русский мясной штурм!".
2. Военная кампания (“мы уволили Херсон!”).
3. Экономика (“мы положили экспорт русской нефти”).
4. Рамка будущего (кто напишет правила мира после войны?).
Арестович объяснил, что большинство людей смотрит только на 1-й слой, большинство экспертов может посмотреть на второй.
А Россия, по его словам, несмотря на то, что крепко получила и в поле боя, и в некоторых ключевых отраслях, участие в написании правил примет даже в случае чистого военного поражения. Потому что имеет потенциал, объяснил он.
Арестович объяснил, что США и Израиль вообще не возились с уровнем один и два.
Контрольные точки, по его словам:
будет вести Иран прокси-войны,
правила продаж и транзита нефти,
отношения с государствами Залива, Китая, НАТО, ЕС.
