Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Шансы Украины очень ограничены: Арестович о настоящей победе в войне
Шансы Украины очень ограничены: Арестович о настоящей победе в войне

Бывший советник Офиса президента Арестович спрогнозировал очень ограниченные шансы Украины на настоящую победу в войне

8 апреля 2026, 19:47
Кречмаровская Наталия

Остановка огня на две недели на Ближнем Востоке стороны провозгласили как свою победу. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как смотреть на кто "выиграет" и какие шансы Украины одержать настоящую победу.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, есть четыре слоя:

1. Поле боя. "Мы отразили русский мясной штурм!".

2. Военная кампания (“мы уволили Херсон!”).

3. Экономика (“мы положили экспорт русской нефти”).

4. Рамка будущего (кто напишет правила мира после войны?).

Арестович объяснил, что большинство людей смотрит только на 1-й слой, большинство экспертов может посмотреть на второй.

"Настоящие победы в войне начинаются с третьего уровня. А победой в войне без кавычек является выполнение четвертого — участие в написании правил послевоенного мира, и супер-победа — эксклюзив в написании правил. Украина имеет все шансы выиграть основные столкновения уровня 1, ограничить РФ на уровне 2, серьезно просадить РФ на уровне 3. А вот принять участие на уровне четыре – шансы крайне ограничены”, — пояснил Арестович.

А Россия, по его словам, несмотря на то, что крепко получила и в поле боя, и в некоторых ключевых отраслях, участие в написании правил примет даже в случае чистого военного поражения. Потому что имеет потенциал, объяснил он.

Арестович объяснил, что США и Израиль вообще не возились с уровнем один и два.

"Они просадили военную экономику Ирана в каменный век, снизив его военные возможности на десятки процентов. Для Израиля это чистая победа уровня три. Остается вопрос прокси-войн Ирана против Израиля и судьба Авраамических соглашений — то есть правила уровня четыре. Для США – чистая победа на уровне три и почти гарантированная победа уровня четыре”, — отметил бывший советник.

Контрольные точки, по его словам:

  • будет вести Иран прокси-войны,

  • правила продаж и транзита нефти,

  • отношения с государствами Залива, Китая, НАТО, ЕС.

"Как видите, пока по четвертому уровню любой реальной информации владеет людей сто во всем мире. И широкой публике-специалистам, она станет понятна (при желании) ее раньше чем через полгода-год", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом разгромном прогнозе Арестовича по войне в Украине.



Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0HtGcvb1AetGDqmqkDSWThRWDfHX2B24WM3RaPkmCMSzwAM5mc6KNFggSvqXZsNoAl
