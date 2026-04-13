Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Шахеди" змінюють тактику: що тепер є пріоритетною ціллю для росіян
"Шахеди" змінюють тактику: що тепер є пріоритетною ціллю для росіян

Удари по мобільних вогневих групах стають системними: військові попереджають про нову смертельну загрозу

13 квітня 2026, 13:05
Кравцев Сергей

Російські ударні дрони типу "Шахед" почали застосовувати нову тактику – цілеспрямовано атакувати мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про черговий такий випадок повідомив радник міністра оборони, спеціаліст з РЕБ та зв'язку Сергій Бескрестнов.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За його словами, під час відбиття атаки один безпілотник відволікав вогневу групу, тоді як інший цілеспрямовано вдарив по екіпажу. Це свідчить про спробу противника непросто прорвати ППО, а й знищити тих, хто її забезпечує.

Бескрестнов зазначив, що подібні випадки вже не поодинокі, а отже йдеться про системну зміну тактики застосування дронів. У таких умовах мобільні групи опиняються під подвійною загрозою як з боку цілей, за якими вони працюють, так і з боку прихованих ударних апаратів.

Експерт закликав терміново адаптувати підходи до захисту розрахунків. Зокрема, посилити маскування, заздалегідь продумувати сценарії дій та доводити інформацію про нову загрозу всім підрозділам, де використовуються МОГ.

"Потрібно готуватися не лише технічно, а й психологічно. Машини можна замінити – людей немає", — наголосив він.

На тлі зростання числа атак "Шахедами" подібні попередження стають критично важливими: противник, схоже, робить ставку не лише на удари по інфраструктурі, а й на виснаження української протиповітряної оборони через знищення її мобільних елементів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американські системи з кулеметами Гатлінга довгий час вважалися чи не універсальною відповіддю на загрозу іранських дронів-камікадзе "Шахед". Однак на практиці ця зброя виявилася далеко не "чарівною паличкою". Як зазначає експерт Forbes Девід Гемблінг, навіть високотехнологічні установки не здатні гарантувати повний захист від сучасних безпілотників.




