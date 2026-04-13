"Шахеды" меняют тактику: что теперь приоритетная цель для россиян

Российские ударные дроны типа "Шахед" начали применять новую тактику – целенаправленно атаковать мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Об очередном таком случае сообщил советник министра обороны, специалист по РЭБ и связи Сергей Бескрестнов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, во время отражения атаки один беспилотник отвлекал огневую группу, тогда как другой целенаправленно ударил по экипажу. Это свидетельствует о попытке противника не просто прорвать ПВО, но и уничтожить тех, кто её обеспечивает.

Бескрестнов отметил, что подобные случаи уже не единичны, а значит речь идёт о системном изменении тактики применения дронов. В таких условиях мобильные группы оказываются под двойной угрозой, как со стороны целей, по которым они работают, так и со стороны скрытых ударных аппаратов.

Эксперт призвал срочно адаптировать подходы к защите расчётов. В частности, усилить маскировку, заранее продумывать сценарии действий и доводить информацию о новой угрозе до всех подразделений, где используются МОГ.

"Нужно готовиться не только технически, но и психологически. Машины можно заменить – людей нет", — подчеркнул он.

На фоне роста числа атак "Шахедами" подобные предупреждения становятся критически важными: противник, похоже, делает ставку не только на удары по инфраструктуре, но и на изнурение украинской противовоздушной обороны через уничтожение её мобильных элементов.

