logo

BTC/USD

70765

ETH/USD

2183.57

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Шахеды" меняют тактику: что теперь приоритетная цель для россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

"Шахеды" меняют тактику: что теперь приоритетная цель для россиян

Удары по мобильным огневым группам становятся системными: военные предупреждают о новой смертельной угрозе

13 апреля 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские ударные дроны типа "Шахед" начали применять новую тактику – целенаправленно атаковать мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Об очередном таком случае сообщил советник министра обороны, специалист по РЭБ и связи Сергей Бескрестнов.

"Шахеды" меняют тактику: что теперь приоритетная цель для россиян

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, во время отражения атаки один беспилотник отвлекал огневую группу, тогда как другой целенаправленно ударил по экипажу. Это свидетельствует о попытке противника не просто прорвать ПВО, но и уничтожить тех, кто её обеспечивает.

Бескрестнов отметил, что подобные случаи уже не единичны, а значит речь идёт о системном изменении тактики применения дронов. В таких условиях мобильные группы оказываются под двойной угрозой, как со стороны целей, по которым они работают, так и со стороны скрытых ударных аппаратов.

Эксперт призвал срочно адаптировать подходы к защите расчётов. В частности, усилить маскировку, заранее продумывать сценарии действий и доводить информацию о новой угрозе до всех подразделений, где используются МОГ.

"Нужно готовиться не только технически, но и психологически. Машины можно заменить – людей нет", — подчеркнул он.

На фоне роста числа атак "Шахедами" подобные предупреждения становятся критически важными: противник, похоже, делает ставку не только на удары по инфраструктуре, но и на изнурение украинской противовоздушной обороны через уничтожение её мобильных элементов.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские системы с пулеметами Гатлинга долгое время считались едва ли не универсальным ответом на угрозу иранских дронов-камикадзе "Шахед". Однако на практике это оружие оказалось далеко не "волшебной палочкой". Как отмечает эксперт Forbes Дэвид Гэмблинг, даже высокотехнологичные установки не способны гарантировать полную защиту от современных беспилотников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости