Шахеди вдарили по рідному місту президента: місто у вогні, поранена на межі смерті

Під час чергової повітряної тривоги російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю та один із об’єктів міської інфраструктури. На місці прильотів виникла пожежа, яку оперативно намагалися локалізувати екстрені служби. Наразі в районі ураження продовжуються аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Інформацію про подію підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Спочатку повідомлялося, що постраждалих немає, однак згодом стало відомо про поранену цивільну. Йдеться про 41-річну жінку, яка дістала проникаюче поранення грудної клітки. Її стан медики оцінюють як важкий. Постраждала перебуває на операційному столі, лікарі борються за її життя та надають усю необхідну допомогу.

Крім руйнувань на місцях влучань, атака дронів типу "шахед" спричинила пошкодження елементів енергетичної інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій, що створило додаткові ризики для стабільного енергопостачання міста.

Через наслідки обстрілу тимчасово змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси маршрутів №1, №2, №20 та №21 наразі курсують за скороченою схемою та розвертаються в районі автовокзалу.

Енергетичні служби вже працюють на місці події. Фахівці займаються відновленням пошкоджених мереж та стабілізацією електропостачання в постраждалих районах міста.

Нагадаємо, раніше в ніч на 23 квітня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі також фіксувалися вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок тієї атаки в Дніпрі постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.

Як вже писали "Коментарі" представник президента США Дональда Трампа звернувся до керівництва ФІФА з ініціативою розглянути можливість заміни збірної Ірану на національну команду Італії у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.