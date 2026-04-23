Шахеды ударили по родному городу президента: город в огне, раненый на грани смерти

Во время очередной воздушной тревоги российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки зафиксировано попадание в административное здание и один из объектов городской инфраструктуры. На месте прилетов возник пожар, который оперативно пытались локализовать экстренные службы. В районе поражения продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.

Информацию о происшествии подтвердил председатель Совета обороны Александр Вилкул. Сначала сообщалось, что пострадавших нет, однако впоследствии стало известно о раненом гражданском. Речь идет о 41-летней женщине, которая получила проникающее ранение грудной клетки. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Пострадавшая находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь и оказывают необходимую помощь.

Кроме разрушений на местах попаданий, атака дронов типа "шахед" повлекла за собой повреждение элементов энергетической инфраструктуры. В частности, был поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций, что создало дополнительные риски для стабильного энергоснабжения города.

Из-за последствий обстрела временно изменено движение общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов №1, №2, №20 и №21 сейчас курсируют по сокращенной схеме и разворачиваются в районе автовокзала.

Энергетические службы уже работают на месте происшествия. Специалисты занимаются возобновлением поврежденных сетей и стабилизацией электроснабжения в пострадавших районах города.

Напомним, ранее в ночь на 23 апреля в Днепре, Запорожье и Кривом Роге также фиксировались взрывы во время воздушной тревоги. В результате той атаки в Днепре пострадали семь человек, среди них двое детей.

