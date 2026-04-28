Шахеди серед білого дня жорстко вдарили по Києву: у столиці жахливий дим після прильоту (ВІДЕО)

У Києві 28 квітня під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Столиця зазнала атаки російських безпілотників у денний час, про що повідомили міські та військові посадовці.

Фото: з відкритих джерел

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що над містом зафіксовано ворожі БпЛА, а сили протиповітряної оборони ведуть роботу з їх знищення. Він закликав мешканців залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні активно працюють підрозділи ППО, які відбивають повітряну атаку.

Очевидці та місцеві медіаресурси інформують про задимлення в одному з районів після вибухів — у небо піднявся густий стовп диму.

Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника. Внаслідок інциденту сталася дорожньо-транспортна пригода з кількома автомобілями. За попередніми даними медиків, постраждала одна людина.

Окремо повідомляється, що частини збитого БпЛА впали на дах недобудованої споруди в тому ж районі, що спричинило займання. На місці виникла пожежа.

До ліквідації наслідків інциденту оперативно спрямовано екстрені служби, які працюють у постраждалих локаціях.

