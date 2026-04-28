Шахеды среди бела дня жестко ударили по Киеву: в столице ужасный дым после прилета (ВИДЕО)

Клименко Елена
В Киеве 28 апреля во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Столица подверглась атаке российских беспилотников в дневное время, о чем сообщили городские и военные чиновники.
Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что над городом зафиксированы вражеские БПЛА, а силы противовоздушной обороны ведут работу по их уничтожению. Он призвал жителей оставаться в укрытиях к официальному отбою тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони активно работают подразделения ПВО, отражающие воздушную атаку.
Очевидцы и местные медиаресурсы информируют о задымлении в одном из районов после взрывов – в небо поднялся густой столб дыма.
Впоследствии стало известно, что в Шевченковском районе зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента произошло дорожно-транспортное происшествие с несколькими автомобилями. По предварительным данным медиков, пострадал один человек.
Отдельно сообщается, что части сбитого БпЛА упали на крышу недостроенного сооружения в том же районе, что привело к возгоранию. На месте возник пожар.
К ликвидации последствий инцидента оперативно направлены экстренные службы, работающие в пострадавших локациях.
