«Шахеди» полювали на потяги: зафіксовано удари одразу у двох регіонах

Російські війська атакували одразу два пасажирські потяги в Україні. Під удар потрапив поїзд Київ-Суми, а також регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. В обох випадках людей встигли вивести із зони небезпеки, проте після однієї з атак зв'язку із співробітницею залізниці відсутня.

Удар по поїзду. Фото: з відкритих джерел

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, потяг Київ-Суми зазнав двох прицільних ударів російських "Шахедів" вже на під'їзді до Сум.

Склад наперед зупинила моніторингова команда залізниці. Пасажирів, поїзну та локомотивну бригади оперативно евакуювали. Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих серед людей, які перебували у поїзді.

Для продовження маршруту пасажирам надали автобуси. Їх організували при взаємодії із Сумською обласною військовою адміністрацією.

Ще один удар припав по регіональному поїзду Дніпро-Запоріжжя. Після виявлення загрози пасажирів вивели зі складу та направили до укриття. Неподалік місця зупинки поїзда також було обладнано мобільне укриття.

За попередньою інформацією, пасажири не постраждали. Проте рятувальники поки що не можуть встановити зв'язок із однією з провідниць. Передбачається, що під час евакуації вона могла повернутися в поїзд, незважаючи на загрозу, що зберігалася.

Рятувальні роботи продовжуються. В "Укрзалізниці" закликали пасажирів та працівників суворо виконувати розпорядження під час повітряної тривоги та не повертатися до потягів без відповідної команди.

Перцовський наголосив, що навіть кілька хвилин зволікання чи спроба самостійно повернутися до поїзда під час атаки можуть призвести до трагічних наслідків. Російські удари по залізничній інфраструктурі знову показують, наскільки небезпечними залишаються поїздки в регіонах, які регулярно атакуються безпілотниками.

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