«Шахеды» охотились на поезда: зафиксированы удары сразу в двух регионах

Российские войска атаковали сразу два пассажирских поезда в Украине. Под удар попал состав Киев-Сумы, а также региональный поезд Днепр-Запорожье. В обоих случаях людей успели вывести из зоны опасности, однако после одной из атак связь с сотрудницей железной дороги отсутствует.

Удар по поезду. Фото: из открытых источников

По словам председателя правления "Укрзалізниці" Александра Перцовского, поезд Киев-Сумы подвергся двум прицельным ударам российских "Шахедов" уже на подъезде к Сумам.

Состав заранее остановила мониторинговая команда железной дороги. Пассажиров, поездную и локомотивную бригады оперативно эвакуировали. Благодаря этому удалось избежать пострадавших среди людей, находившихся в поезде.

Для продолжения маршрута пассажирам предоставили автобусы. Их организовали при взаимодействии с Сумской областной военной администрацией.

Еще один удар пришелся по региональному поезду Днепр-Запорожье. После обнаружения угрозы пассажиров вывели из состава и направили в укрытие. Неподалеку от места остановки поезда также было оборудовано мобильное укрытие.

По предварительной информации, пассажиры не пострадали. Однако спасатели пока не могут установить связь с одной из проводниц. Предполагается, что во время эвакуации она могла вернуться в поезд, несмотря на сохранявшуюся угрозу.

Спасательные работы продолжаются. В "Укрзалізниці" призвали пассажиров и работников строго выполнять распоряжения во время воздушной тревоги и не возвращаться к составам без соответствующей команды.

Перцовский подчеркнул, что даже несколько минут промедления или попытка самостоятельно вернуться к поезду во время атаки могут привести к трагическим последствиям. Российские удары по железнодорожной инфраструктуре вновь показывают, насколько опасными остаются поездки в регионах, которые регулярно подвергаются атакам беспилотников.

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